07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türk Devletleri Teşkilatı Zirve Bildirisi imzalandı
Türk Devletleri Teşkilatı Zirve Bildirisi imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı Zirve Bildirisi imzalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 14:28
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Gebele kentinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katıldı. TDT Zirve Bildirisi imzalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk Devletleri Teşkilatı Zirve Bildirisi imzalandı
Şam yönetimi ile YPG/SDG ateşkeste anlaştı!
Şam yönetimi ile YPG/SDG ateşkeste anlaştı!
Gebele’de cami atma temel atma töreni
Gebele’de cami atma temel atma töreni
Gazze’de bombardıman devam ediyor! A Haber görüntüledi
Gazze'de bombardıman devam ediyor! A Haber görüntüledi
TDT Zirve Bildirisi imzalandı
TDT Zirve Bildirisi imzalandı
Çelik Kubbe bileşenleri A Haber’de
Çelik Kubbe bileşenleri A Haber'de
A Haber Gazze sınırında canlı yayında
A Haber Gazze sınırında canlı yayında
Başkan Erdoğan’dan net mesaj
Başkan Erdoğan'dan net mesaj
ABD-SDG görüşmesi! Fotoğrafa dikkat
ABD-SDG görüşmesi! Fotoğrafa dikkat
Mersin’de katliam gibi kaza
Mersin'de katliam gibi kaza
İşte depremde gözyaşı döken çiftin yeni görüntüleri
İşte depremde gözyaşı döken çiftin yeni görüntüleri
Serdar Öktem cinayetinde 13 gözaltı
Serdar Öktem cinayetinde 13 gözaltı
YPG’nin düğmesine İsrail bastı!
YPG'nin düğmesine İsrail bastı!
Daha Fazla Video Göster