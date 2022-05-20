20 Mayıs 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türk demokrasisine rejim diyenler ne istiyor? “Rejim manipülasyonu” ittifakında kimler var? Sözde gazeteciler "Türkiye'de kaos" ittifakında
Türkiye dünyanın konuştuğu bir merkez haline geldi. Rusya - Ukrayna savaşı ile günden güne pekişen küresel siyasi ve ekonomik kriz, uluslararası arenaya Ankara'yı işaret ettiriyor. Nedeni ise barış diplomasisi ile dünyaya örnek teşkil eden bir Türkiye'nin varlığı. Kırılma noktası ise tam da burada başlıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde dünyanın mazlum coğrafyalarına barış mesajları gönderen Türkiye yine hedef. Hem terör lobileri hem de sözde aydın ve gazetecilerin hedefi yine Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Peki neden? Detaylar analiz haberimizde...