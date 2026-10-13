Arnavutköy'de akran zorbalığı! Çocuğun sırtına kolonya dökerek ateşe verdiler

Arnavutköy’de iddiaya göre arkadaşları tarafından sırtına kolonya dökülerek ateşe verilen 12 yaşındaki B.A.’nın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu. Yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten iki gün sonra yeniden hastaneye kaldırılan çocuğun bilinç kaybı yaşadığı ve şiddetli acı nedeniyle ağlayarak çığlık attığı belirtildi. Baba Kadir Arslan sorumluların cezalandırılmasını isterken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.