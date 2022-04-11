Türk bilim insanlarından migren araştırması! Portakal ve limon migren tetikleyebilir

Türk bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre; migren hastalarının ağrılarını azaltmak için kullandığı ağrı kesici ilaçların atakları azaltmak yerine daha fazla tetiklediği tespit edildi. Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu çalışma ile dünyada migrende tedavi yollarının kapısı aralanmış oldu.

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