11 Nisan 2022, Pazartesi
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Türk bilim insanlarından migren araştırması! Portakal ve limon migren tetikleyebilir
Türk bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre; migren hastalarının ağrılarını azaltmak için kullandığı ağrı kesici ilaçların atakları azaltmak yerine daha fazla tetiklediği tespit edildi. Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu çalışma ile dünyada migrende tedavi yollarının kapısı aralanmış oldu.