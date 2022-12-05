05 Aralık 2022, Pazartesi
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Türk bilim insanından Antarktika’dan büyük keşif!
Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibi 10 yeni liken türü keşfetti. Bir mantarla bir su yosununun beraber yaşaması sayesinde ortaya çıkan bitkiler liken olarak adlandırılıyor. Güney Kutbu'ndaki kara bölgesinde bilim adına ilgi uyandıran bir gelişme yaşandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok’un konuğu olan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Halıcı değerlendirdi.