Turizmde 3. çeyrek verileri! Bakan Ersoy: Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 3. çeyrek verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, "Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik. Ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor. Ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda 49 milyon 993 bin oldu. En çok ziyaretçi Almanya ve Rusya’dan geldi. Türkiye turizmde rekor gelir elde etmiş oldu." ifadelerini kullandı.