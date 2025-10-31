31 Ekim 2025, Cuma

Turizmde 3. çeyrek verileri! Bakan Ersoy: Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik

Turizmde 3. çeyrek verileri! Bakan Ersoy: Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik

Giriş: 31.10.2025 10:59
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 3. çeyrek verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, "Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik. Ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor. Ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda 49 milyon 993 bin oldu. En çok ziyaretçi Almanya ve Rusya’dan geldi. Türkiye turizmde rekor gelir elde etmiş oldu." ifadelerini kullandı.
