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Turistik Tatvan treni ikinci seferinde! Ankara'dan yola çıkan tren seferini 28 saatte tamamlayacak

Turistik Tatvan treni ikinci seferinde! Ankara'dan yola çıkan tren seferini 28 saatte tamamlayacak

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 06.08.2024 15:55
Turistik Tatvan treni Ankara'dan ikinci seferine çıktı. Ankara'dan yola çıkan tren seferini 28 saatte tamamlayacak. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan o anlarda trendeydi. İşte o anlar…
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