Turistik Diyarbakır Ekspresi en iyi 100 listesinde! TIME dergisi yayımladı: İlgi çekici ve heyecan verici...

Turistik Diyarbakır Ekspresi, TIME dergisi tarafından hazırlanan “dünyanın en harika yerleri” özel sayısında gezilecek 100 yer arasında gösterildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı açıklamada “Turistik Diyarbakır Ekspresi 19 Nisan – 16 Haziran tarihleri arasından 8 sefer yaptı 729 yolcu taşıdı” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN