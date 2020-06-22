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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tunç Soyer'in özerklik çıkışına çok sert tepki: Hangi zehirli amaç için dillendiriyor?

Sözcüsü Ömer Çelik, " ' bayrağı' ve '' diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor." ifadelerini kullandı. Çelik, "Bir siyasetçinin 'tarihte İzmir'in bayrağı varmış' diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu, biraz basiret bunu anlamaya yeter" diyerek tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN CHP'Lİ SOYER'E ÇOK SERT TEPKİ!

Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, güzel 'in marka şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Hükümetin İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yaptığını anımsatan Çelik, Başkanı 'in siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklediğini kaydetti.

HANGİ ZEHİRLİ AMAÇ İÇİN DİLLENDİRİYOR?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunların yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atması gerektiğinin altını çizen Çelik, şöyle devam etti:

"Bir siyasetçinin 'tarihte İzmir'in bayrağı varmış' diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu, biraz basiret bunu anlamaya yeter. Bu sözlerin Türkiye Cumhuriyeti açısından nereye düştüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hariç herkes biliyor. Buna benzer sözlerin hangi amaca dönük olarak dillendirildiği belliyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'düşündüm ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim' gibi örtülü yollara kapı açmaması gerekir."

İZMİR'İMİZİ SÜREKLİ ZARARLI GÜNDEMLERİN İÇİNE ÇEKİYOR
Her gün bir siyasi öngörüsüzlük duymaktan bıktıklarını ifade eden Çelik, "'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor. Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir. İzmir'in toksik tartışmalara değil, elle tutulur belediye hizmetlerine ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, İzmir'in her zaman güzel olacağını, hiçbir toksik siyasi gündemin kenti kirletemeyeceğini belirtti.

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