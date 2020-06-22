CHP’li Tunç Soyer'in "İzmir bayrağı ve parası" isteğine MHP’li vekilden çok sert tepki: Aleni ihanettir

CHP'li Tunç Soyer katıldığı video konferans görüşmesinde "İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" gibi projeleri olduğunu itiraf etti.

TARİHE KARA LEKE

Tunç Soyer tepkiler nedeniyle bundan şimdilik geri adım attığını söylerken sözleri tarihe kara bir leke olarak geçti.

SOYER'E ÇOK SERT TEPKİ

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, "Tunç Soyer, saçmalama zincirini aleni ihanete vardıracak kadar kendini kaybetmiş durumdadır. Uyarıyorum. Bu yol, yol değildir." diyerek tepki gösterdi.

İşte MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu'nun açıklamaları:

"ALENİ İHANET"

"Bayrak ve para siyasi egemenlik alametleridir. 15 Mayıs 1919 meşum tarihinde Yunan işgali, İzmir'de Türk bayrağını indirdi. 9 Eylül 1922 tarihinin şanı, İzmir'imizde Türk bayrağının yeniden dalgalanmasındandır.

Tunç Soyer, saçmalama zincirini aleni ihanete vardıracak kadar kendini kaybetmiş durumdadır. Uyarıyorum. Bu yol, yol değildir. 3 Mayıs gününü İzmirliler günü ilan ettiğinde biz dedik ki, İzmir'in günü zaten bellidir, 9 Eylüldür. İzmir Türk milli bütünlüğünün ihmal edilemez bir parçasıdır.

"ANKARA'DAN KOPMA HEVESİNDEN BAŞKA NEYLE AÇIKLANIR?"

İzmir bayrağı yaveleri, ay yıldızlı al bayraktan duyulan rahatsızlıktan başka ne olabilir? İzmir'de Türk Lirasının dışında ayrı bir yerel paranın dolaştırıldığını hayal etmek, Ankara'dan kopma hevesinden başka neyle açıklanır?

Vatansever, Atatürkçü ve ulusal bütünlüğe canı pahasına sahip çıkan İzmirli hemşerilerim, bu şımarıklığa dur demelidir. Öncelikli görev CHP yöneticileri ve üyelerindedir.

"DOĞRUDAN DOĞRUYA İHANETTİR"

Tunç Soyer, Ankara'da hükümet eden siyasi kadroya muhalefet edebilirsin. BU herkes kadar senin de hakkındır. Ancak Ankara Hükümeti ile rekabet etmeyi düşünmek doğrudan doğruya ihanettir.

Unutma! Sen belediye başkanısın, İzmir de 81 ilimizden biridir. İzmir ayrı, bağımsız veya özerk olmadığı gibi, belediye de yerel hükümet değildir. Sen işini yapıp İzmir'e ve İzmirlilere hizmetle yükümlüsün. Sen gerçekten hukuk okudun değil mi?

Sana oy verenler İzmirliler var ya, hani "odun olsa seçtiklerini" söylediğin İzmirliler, sana benzemez. Onlar da, hepimiz gibi varlığını Türk varlığına seve seve armağan ederler. Sana "dur!" demeyi de bilirler.

"PEK SEVDİĞİN BÖLÜCÜLERLE AYNI MUAMELEYİ HAK EDERSİN"

Çavbella ile zıplamana şımarıklık, kendini bilmezlik der geçeriz. Ama bunu 23 Nisan'da yapman bugünün işaretidir. Keza vapur isimde öyle. Ayrı bayrak ve paradan söz edip kendini hükümet sandığın an, pek sevdiğin bölücülerle aynı muameleyi hak edersin.

İzmir'de ayrı bir bayrak dalgalandırmayı hayal eden kokuşmuşluk,derhal Büyükşehir Belediye Başkanlığını terk etmelidir. İzmir üniter Türkiye Cumhuriyetinin incisidir. Dün Türk'tü, bugün Türk'tür, ilelebet Türk kalacaktır.Tunç Soyer, İzmir Bayrağı hevesiyle birlikte gitmelidir

Atatürk sevgisiyle dolu İzmirlilerden ve Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden mevcut yöneticilerinden Atatürk'e yakışır bir duyarlılık bekliyoruz. Tunç Soyer sınırı geçmiştir. Belediyecilik, hizmet bu değildir. Bir belediye başkanı bunları söyleyemez."