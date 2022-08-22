Tunç Soyer'e 9 Eylül afişi çağrısı

Tarihler 9 Eylül 1922'yi gösterdiğinde İzmir düşman işgalinden kurtulmuştu. İşgalden kurtuluşunun 100. yılını kutlayacak kentte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "9 Eylül" afişleri hazırlattı. Ancak o afişlerden bazıları tartışmaları ve tepkileri beraberinde getirdi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 Eylül" İzmir ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun "zafer" günüdür. Böylesine önemli bir tarihi zaferi kavram kargaşası içinde kerhen kutluyormuş izlenimi veremeyiz." ifadelerini kullandı.

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