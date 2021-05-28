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Tunç Soyer'den PKK destekçisi isme tepki çeken davet! MHP'li isim A Haber'de tepki gösterdi
Türkiye düşmanlığı ve PKK/PYD'ye olan desteği ile bilinen ismin CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sanal Kitap Günleri'ne konuşmacı olarak davet edilmesi, tepkileri de beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin yaşanan bu gelişmeye A Haber canlı yayınında sert tepki gösterildi. Şahin, "Türk düşmanı, PKK destekçisi birisini ülkemizde ne işi var?" diyerek Tunç Soyer'i eleştirdi.