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Tunç Soyer'den PKK destekçisi isme tepki çeken davet! MHP'li isim A Haber'de tepki gösterdi

A Haber
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Giriş: 28.05.2021 19:55
Güncelleme:28.05.2021 19:59
Türkiye düşmanlığı ve PKK/PYD'ye olan desteği ile bilinen ismin CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sanal Kitap Günleri'ne konuşmacı olarak davet edilmesi, tepkileri de beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin yaşanan bu gelişmeye A Haber canlı yayınında sert tepki gösterildi. Şahin, "Türk düşmanı, PKK destekçisi birisini ülkemizde ne işi var?" diyerek Tunç Soyer'i eleştirdi.

CHPli Soyer PKK destekçisini konuşmacı yaptı CHP'Lİ SOYER PKK DESTEKÇİSİNİ KONUŞMACI YAPTI

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