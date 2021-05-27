CHP'li Tunç Soyer PKK destekçisi Slavoj Zizek'i konuşmacı yaptı

CHP'li belediyenin 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Sanal Kitap Günleri'ne, Türkiye düşmanlığı ve PKK/PYD'ye olan desteği ile bilinen Slavoj Zizek'i davet ettiği öğrenildi. Zizek, düzenlenen etkinlikte Türkiye'den akademisyenlerle birlikte gerçekleşecek olan söyleşide İzmirlilerle buluşacak.

"ETKİNLİK İPTAL EDİLSİN"

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup etkinliğe tepki göstererek iptal edilmesini istedi. TGB İzmir İl Başkanı Aylin Kum, Zizek'in özel olarak davet edildiğini belirterek, "Kaleminde Batı Asya halklarının, Mehmetçik'in kanı bulunan Zizek'in İzmir'de konuşmacı olmasını kabul etmiyoruz." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de eleştiren Kum, etkinliğin iptal edilmesi için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e çağrıda bulunduklarını aktardı.