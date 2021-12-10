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Tunç Soyer canlı yayında Yeni Asır'ın manşetini görünce yalanını itiraf etti

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Giriş: 10.12.2021 08:59
Son dakika haberi... Buca Metrosu ihalesini kazanan şirketi "biz seçmedik" diyen Soyer Yeni Asır'ın manşetiyle yüzleşince gerçeği söylemek zorunda kaldı. Yeni Asır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca Metrosu ihalesini 529 milyon lira fazla teklifte bulunan Gülermak firmasına vermeleriyle ilgili "Kazanan firmayı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası seçti" yalanını manşetten vermişti. Soyer, katıldığı canlı yayında kendisine Yeni Asır'ın manşeti gösterilince, "Kararı bizim ihale komisyonumuz verdi, banka değil" diyerek yalanını itiraf etti.
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