18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi, Allaha çocuğumu alsın diye yalvardım

Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi, Allaha çocuğumu alsın diye yalvardım

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 01:40
Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz, başıboş köpek düzenlemesinin komisyon görüşmelerinde yeni kanun teklifine karşı çıkan milletvekilleri tarafından kovuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi, Allaha çocuğumu alsın diye yalvardım
Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi, Allaha çocuğumu alsın diye yalvardım
Yeni atamalar Resmi Gazete’de!
Yeni atamalar Resmi Gazete'de!
CHP, DEM ve TİP’ten Meclis’te ’başıboş köpek’ provokasyonu!
CHP, DEM ve TİP'ten Meclis'te 'başıboş köpek' provokasyonu!
Sosyal medya çukuru TikTok’ta bir skandal daha!
Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha!
DEM Parti’nin İstanbul çıkarması!
DEM Parti’nin İstanbul çıkarması!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu!
Türkiye’den Nijer’e 3 bakanla çıkarma
Türkiye'den Nijer'e 3 bakanla çıkarma
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Ayşe tatile çıksın parolasının hikayesi
“Ayşe tatile çıksın” parolasının hikayesi
Türkiye’den KKTC’ye çıkarma!
Türkiye'den KKTC’ye çıkarma!
Nijer’e kritik ziyaret!
Nijer'e kritik ziyaret!
TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik
TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik
Daha Fazla Video Göster