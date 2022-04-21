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TÜGVA ofisine EYP’li saldırı! TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu A Haber'de: Bu gibi yıpratmalar bizi yolumuzdan döndüremez

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 12:36
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı'nın da bulunduğu binanın önünde bir patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan yok ama binada hasar var.  TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eminoğlu, "Olayın yaşandığı Gaziosmanpaşa ilçe merkezimizin önündeyiz. Vakfımızı özellikle son günlerde hedef almalarının sonucu bu olayın gerçekleştiğini düşünüyoruz. Çok şükür ölü veya yaralı yok. Bir maddi zayiat var. Bu bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Emniyet güçlerimiz konunun takipçisi. Biz de hem hukuki olarak hem de Emniyet tarafından yakından takip edeceğiz. Bu saldırı sadece vakfımıza yapılmış bir saldırı değildir. İsminde tabelasında Türkiye geçen bütün kurumlarımıza gençlerimize yapılmış bir saldırıdır. Bu gibi yıpratmalar bizi asla süreçlerimizden çalışmalarımızdan geri döndürmeyecektir. Daha da azimle gençliğimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.
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