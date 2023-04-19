TÜBİTAK aşı ve ilaç geliştirme kampüsü töreni! Bakan Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü bugün gerçekleşecek törenle açılıyor. Açılışı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirecek. Bakan Varank A Haber muhabiri Esra Keskin’e özel açıklamalarda bulundu.