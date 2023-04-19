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TÜBİTAK aşı ve ilaç geliştirme kampüsü töreni! Bakan Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2023 10:43
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü bugün gerçekleşecek törenle açılıyor. Açılışı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirecek. Bakan Varank A Haber muhabiri Esra Keskin’e özel açıklamalarda bulundu.
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