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16.02.2020

TSK'dan Suriye sınırına dev askeri sevkiyat! Vatandaşlar Mehmetçik’i Fetih Suresi ile uğurladı |Video

Türk Silahlı Kuvvetlerince(TSK) komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi. Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince(TSK) komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.

FETİH SURESİ OKUNDU

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

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