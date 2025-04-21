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TSK’dan PKK’ya teslim ol bildirisi! Kandil ve Asos’a havadan bildiri atıldı

TSK’dan PKK’ya “teslim ol” bildirisi! Kandil ve Asos’a havadan bildiri atıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 09:33
Güncelleme:21.04.2025 09:34
Terörsüz Türkiye süreci kararlı adımlarla devam ederken, kahraman Mehmetçik'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Savaş uçaklarından Irak'ın kuzeyinde Kandil ve Asos Dağı çevresindeki teröristlere havadan bildiri atıldı. Bildiride teröristlere silah bırakmaları ve teslim olmaları yönünde çağrı yapıldı.
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TSK’dan PKK’ya teslim ol bildirisi! Kandil ve Asos’a havadan bildiri atıldı
Kandil ve Asos’a havadan bildiri atıldı
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