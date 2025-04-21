TSK’dan PKK’ya “teslim ol” bildirisi! Kandil ve Asos’a havadan bildiri atıldı

Terörsüz Türkiye süreci kararlı adımlarla devam ederken, kahraman Mehmetçik'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Savaş uçaklarından Irak'ın kuzeyinde Kandil ve Asos Dağı çevresindeki teröristlere havadan bildiri atıldı. Bildiride teröristlere silah bırakmaları ve teslim olmaları yönünde çağrı yapıldı.

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