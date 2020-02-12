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12.02.2020

TSK Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu! O anlar kamerada...

Başkan Erdoğan, Esad rejiminin alçak saldırılarına ilişkin 'Misliyle karşılık veririz, rejimi her yerde vururuz' sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu. ÇNRA ile yapılan saldırılar saniye saniye kameralara yansıdı.

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