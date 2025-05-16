16 Mayıs 2025, Cuma
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Trump'ın Riyad'taki görüşmesi Netanyahu'yu devre dışı mı bıraktı?
Trump'ın Orta Doğu kapsamında 3 günlük turu, İsrail'i çıldırtmaya yetti. İsrail basını Trump'ın artık Netanyahu'yu devre dışı bıraktığını ve Türkiye'ye tercih ettiğini yazdı. Trump'ın Netanyahu tamamen sildiği yer alırken ikilinin arasındaki gerginlik A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi.