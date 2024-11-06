06 Kasım 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Trump nasıl kazandı? A Haber'de anlattı: ABD tarihinde örneği yoktur

Trump nasıl kazandı? A Haber'de anlattı: ABD tarihinde örneği yoktur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2024 13:50
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay, A Haber canlı yayınında ABD seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’de Ebru Gündeş konseri tartışması
TBMM’de Ebru Gündeş konseri tartışması
ABD tarihinde örneği yoktur
"ABD tarihinde örneği yoktur"
Ağrı’da terör örgütüne dev operasyon
Ağrı’da terör örgütüne dev operasyon
Trump kimlerle çalışacak?
Trump kimlerle çalışacak?
Başkan Erdoğan’dan Trump’a tebrik
Başkan Erdoğan’dan Trump’a tebrik
Trump’ın yeni dönemi nasıl olacak?
Trump’ın yeni dönemi nasıl olacak?
Ortak Türk alfabesi tarihi bir adım
"Ortak Türk alfabesi tarihi bir adım"
Donald Trump’tan ilk açıklama
Donald Trump’tan ilk açıklama
Torunu ABD askeri çıktı
Torunu ABD askeri çıktı
Donald Trump kazandı!
Donald Trump kazandı!
Trump ipi göğüslemiş görünüyor
"Trump ipi göğüslemiş görünüyor"
ABD’de süper çoğunluk şoku!
ABD’de süper çoğunluk şoku!
Daha Fazla Video Göster