21 Kasım 2025, Cuma
Trump "Komünist Başkan" Mamdani ile görüşecek! Beyaz Saray'da yeni bir gerilim olur mu?
ABD BAŞKANI Donald Trump, “komünist” olarak nitelediği New York Belediye Başkanı Mamdani’yi Oval Ofis’te kabul edecek. Ziyaret öncesi “Beyaz Saray’da yeni bir gerilim olur mu?” soruları gündeme taşındı. Ayrıntıları, Washington’dan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.