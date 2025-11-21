Trump "Komünist Başkan" Mamdani ile görüşecek! Beyaz Saray'da yeni bir gerilim olur mu?

21 Kasım 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 16:32
ABD BAŞKANI Donald Trump, “komünist” olarak nitelediği New York Belediye Başkanı Mamdani’yi Oval Ofis’te kabul edecek. Ziyaret öncesi “Beyaz Saray’da yeni bir gerilim olur mu?” soruları gündeme taşındı. Ayrıntıları, Washington’dan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
