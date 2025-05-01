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Trump ABC televizyonuna konuştu: Putin bence barış istiyor!

Trump ABC televizyonuna konuştu: Putin bence barış istiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 01:07
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Bana saygı duyuyor” ifadesini kullandı. Ancak sunucunun, “Putin’e güveniyor musunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin sürekli yeni talepler gündeme getirmesinden ise rahatsız olduğunu belirtti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde ilerleme sağlanamaması halinde, Washington’un arabuluculuk rolünden çekilebileceği uyarısını yineledi.
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Trump ABC televizyonuna konuştu: Putin bence barış istiyor!
Trump ABC televizyonuna konuştu!
Trump ABC televizyonuna konuştu!
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