Trump ABC televizyonuna konuştu: Putin bence barış istiyor!

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Bana saygı duyuyor” ifadesini kullandı. Ancak sunucunun, “Putin’e güveniyor musunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin sürekli yeni talepler gündeme getirmesinden ise rahatsız olduğunu belirtti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde ilerleme sağlanamaması halinde, Washington’un arabuluculuk rolünden çekilebileceği uyarısını yineledi.

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