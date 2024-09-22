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Trabzon'u sağanak vurdu! İşte son durum

Trabzon'u sağanak vurdu! İşte son durum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 09:45
Selin vurduğu Trabzon için yeni yağış uyarısı yapıldı. Sele kapılıp kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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