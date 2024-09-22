Trabzon’u sağanak vurdu! İşte son durum

Selin vurduğu Trabzon için yeni yağış uyarısı yapıldı. Sele kapılıp kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.

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