Trabzon Şehir Hastanesi'nde tarihi geri sayım: Yıl sonunda kapılarını açıyor!

Trabzon'da yapımı sürdürülen Şehir Hastanesi projesinde sona gelindi. Yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda inşa edilen 946 yataklı hastanenin yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor. Tesiste 301 poliklinik, 39 ameliyathane ve 246 yoğun bakım yatağı bulunacak. Tıbbi cihaz ve hasta yatakları için ihale sürecinin tamamlanmasının ardından donanım çalışmalarına geçilecek. A Haber muhabiri Selman Kutlu, hastanedeki son durumu aktardı.