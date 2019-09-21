BİZE ULAŞIN
21.09.2019
Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak |Video
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeden işçi çıkarırken, yerine yenilerini almasının arkasından İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan 30 bin iş başvurusu çıktı. Yeni işçi kıyımlarının da olacağı iddia edildi. İşte detaylar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.