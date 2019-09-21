Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak |Video

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeden işçi çıkarırken, yerine yenilerini almasının arkasından İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan 30 bin iş başvurusu çıktı. Yeni işçi kıyımlarının da olacağı iddia edildi. İşte detaylar...