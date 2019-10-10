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10.10.2019
Topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad bu sabah sessiz, Kamışlı vuruluyor
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzey bölgesinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim. Sabahın ilk saatleri itibari ile ise Kamışlı vurulmaya başladı.
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