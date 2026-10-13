Özel'den vekillerine "iftirayı sürdürün" çağrısı: "Listeyi açıklayacağız" sözlerinden çark etti

Fon soruşturması üzerinden yürütülen siyasi tartışmalar, Özgür Özel'in grup toplantısındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, ellerinde bilgi bulunduğunu söyleyen milletvekillerine seslenerek, “Eline bilgi gelen, bilgisi olan bu bilgiyi ortaya koyacak, kaya gibi arkanızdayız” dedi. Daha önce kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen listelerle ilgili tartışmalar sürerken, Özel'in açıklamaları siyasi gündemde öne çıktı.