Daltonlar çetesine büyük darbe! Lüks araçları kiralık çıktı: 15 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerinin yeni nesil suç örgütlerine yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda Alman basınına röportaj veren Daltonlar çetesine yönelik düzenlenen son operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Polisin el koyduğu ve örgüt üyelerinin lüks yaşam gösterişi için kullandığı otomobillerin ise kiralık olduğu ortaya çıktı.