Önder Özen'den A Haber ekranlarında dikkat çeken açıklamalar: Bahane yok, devam!

Gürcistan deplasmanından galibiyetle dönen Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. UEFA'nın başlattığı soruşturmaya ilişkin tüm belge ve görüntülerin iletildiğini belirten Özen, orantısız güce maruz kalan tarafın Beşiktaş taraftarı olduğunu vurguladı. Derbinin ertelenmesi gibi bir gündemlerinin olmadığını belirten Özen, "Bahane yok, devam." ifadelerini kullandı.