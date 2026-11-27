Başkan Erdoğan'dan Kur'an hocası Ali Kemal Hut'a son görev: "O bir tevazu timsaliydi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Kur'an hocası Ali Kemal Hut'un cenaze töreninde konuştu. Kemal Efendi'yi çocukluk yıllarından itibaren tanıdığını ve geçen hafta ziyaret ettiğini belirten Başkan Erdoğan, merhum hocasının talebeler yetiştirerek geçirdiği ömrüne ve mütevazı kişiliğine dikkat çekti. "O bir tevazu timsaliydi." diyen Başkan Erdoğan, cemaatten helallik istedi.