25 Mart 2022, Cuma
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Tokat yeni havalimanına kavuştu! İşte Tokat Havalimanı'nın özellikleri
Tokat'ta 520 milyon liraya mal olan yeni havalimanı tamamlandı, son teknoloji ile donatılan havalimanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği havalimanının apronu 7 uçak park kapasitesine sahip. Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olan havalimanı 80 bin yolcuya hizmet verebilecek.