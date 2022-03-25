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Tokat Havalimanı açılıyor! Bölgeye katkısı ne olacak? Uçuşlar nasıl olacak? Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 09:05
Tokat Havalimanı bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor. Nerelere uçuşlar olacak? Yolcu kapasitesi ne kadar? Tokat - İstanbul uçuşları ne sıklıkla olacak? İzmir'e uçuşlar olacak mı? Yurt dışından uçuşlar olacak mı? Bölgeye büyük katkı sağlayacak projenin detaylarını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.
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