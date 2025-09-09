Togg’un sedan modeli T10F görücüye çıktı!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni sedan modeli görücüye çıktı. 15 Eylül itibari ile Türkiye'de siparişe açılacağı belirtilen aracın yeni özellikleri teknolojik iç tasarımı ile dikkat çekiyor. Öte yandan Avrupa standartlarında güvenlik önlemlerini içeren Euro NCAP'te dayanıklılık testine giren Togg'un iki yeni modeli T10X ve T10F buradan en yüksek seviye olan 5 yıldızla geçti. Peki Togg'un yeni modelinin dizaynı nasıl? Yeni aracı deneyimlemek için nereye başvurmak gerekir? İşte yanıtları…