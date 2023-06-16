16 Haziran 2023, Cuma
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Togg’da üretim kapasitesi artıyor! Şarj işlemi 10 ila 30 dakika arasında olacak
Satışa sunulmasıyla birlikte halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Üretim kapasitesi artırılacak olan Togg'un, önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli şarj istasyonu altyapısı da yaygınlaştırılacak.