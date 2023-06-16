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Togg’da üretim kapasitesi artıyor! Şarj işlemi 10 ila 30 dakika arasında olacak

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Giriş: 16.06.2023 09:11
Güncelleme:16.06.2023 09:12
Satışa sunulmasıyla birlikte halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Üretim kapasitesi artırılacak olan Togg'un, önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli şarj istasyonu altyapısı da yaygınlaştırılacak.
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