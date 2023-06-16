Togg’da üretim kapasitesi artıyor! Şarj işlemi 10 ila 30 dakika arasında olacak

Satışa sunulmasıyla birlikte halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Üretim kapasitesi artırılacak olan Togg'un, önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli şarj istasyonu altyapısı da yaygınlaştırılacak.

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