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TİP'li Sera Kadıgil'den Kızılay'a hadsiz sözler: 'İlahiyatçı' deyip hedef aldığı başkan doktoralı tıbbiyeli

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Giriş: 09.02.2023 21:59
CHP sıralarından vekil olan ve TİP'e geçen Sera Kadıgil ile CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın en büyük afeti sonrası Kızılay'ı hedef gösterdi. Kadıgil, "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorba dağıtan Kızılay var mı? Niye Başkanı İlahiyat mezunu" iftirasıyla provokasyona başvururdu. Kadıgil'in 'İlahiyat mezunu' olarak fişlediği Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın tıp mezunu, afet tıbbı doktorası olduğu biliniyor.
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