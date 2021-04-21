Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi

Son dakika haberine göre; Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi. Bakan Muş, "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek." dedi.