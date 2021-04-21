21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2021 12:47
Güncelleme:21.04.2021 12:51
Son dakika haberine göre; Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi. Bakan Muş, "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek." dedi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi
“128 milyar dolar çarpıtması!
“128 milyar dolar" çarpıtması!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: Ahlaksız! Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık.
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: "Ahlaksız! Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık."
Sert tepki: Hem cahil hem küstah!
Sert tepki: Hem cahil hem küstah!
Engin Altay'a sert tepki!
Engin Altay'a sert tepki!
İkinci Gizli Anayasa vakası!
İkinci "Gizli Anayasa" vakası!
CHP zihniyetinin Türkiye'ye maliyeti
CHP zihniyetinin Türkiye'ye maliyeti
PKK'lılar etkisiz hale getirildi
PKK'lılar etkisiz hale getirildi
Mehmet Muş kimdir?
Mehmet Muş kimdir?
Derya Yanık kimdir?
Derya Yanık kimdir?
Vedat Bilgin kimdir?
Vedat Bilgin kimdir?
Daha Fazla Video Göster