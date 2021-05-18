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Thodex şüphelisi Oral Çınar'dan gazetecilere ahlaksız hareket!

DHA
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Giriş: 18.05.2021 17:02
Güncelleme:18.05.2021 17:05
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında yakalanan şirketin yazılımcısı Oral Çınar., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Bu arada şüpheli Oral Çınar hakimliğe gönderildiği sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.
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