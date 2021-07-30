THK iddialarına Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama: Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli

Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli, "Bizim THK ile bir problemimiz yok. Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli." ifadelerini kullandı.

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