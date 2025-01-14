14 Ocak 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları “Terörsüz Türkiye” rotası nasıl olacak?
Terörsüz Türkiye rotası nasıl olacak?

“Terörsüz Türkiye” rotası nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2025 11:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, '12 ada Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalındı. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum' dedi. Türk ile Kürt'ün alın yazısının bir olduğunu vurgulayan Bahçeli, 'Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık.' ifadelerini kullandı. PKK'nın bittiğinin şartsız açıklanması gerektiğini belirten Bahçeli, 'Teröristler ya silahlarını gömecek ya teslim olacak ya da kaçınılmaz son ile karşılaşacak.' dedi. Gazeteci Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörsüz Türkiye rotası nasıl olacak?
Terörsüz Türkiye rotası nasıl olacak?
“Terörsüz Türkiye” rotası nasıl olacak?
PKK’nın bittiği şartsız açıklanmalı
"PKK’nın bittiği şartsız açıklanmalı"
Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı
Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı
Başkent Şam’da neler yaşanıyor?
Başkent Şam'da neler yaşanıyor?
Suriye’den Ankara’ya önemli ziyaret
Suriye’den Ankara’ya önemli ziyaret
Korsan yemine korsan savunma!
Korsan yemine korsan savunma!
DEM Heyeti 2. İmralı ziyaretine hazırlanıyor!
DEM Heyeti 2. İmralı ziyaretine hazırlanıyor!
Güney Kıbrıs’ı karıştıran polis cinayeti!
Güney Kıbrıs'ı karıştıran polis cinayeti!
İstanbul yeni güne nasıl başladı?
İstanbul yeni güne nasıl başladı?
Ahmet Şara: 14 milyon Suriyeli geri dönecek
Ahmet Şara: 14 milyon Suriyeli geri dönecek
Gazze’de ateşkes umudu!
Gazze’de ateşkes umudu!
MİT Başkanı Kalın’dan Hamas ile kritik temas!
MİT Başkanı Kalın'dan Hamas ile kritik temas!
Daha Fazla Video Göster