Terörsüz Türkiye için üçüncü toplantı

Terörsüz Türkiye için üçüncü toplantı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 14:26
Güncelleme:12.08.2025 14:27
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün saat 14.00’te üçüncü kez toplandı. Gündemde, siyasi parti gruplarının önerileri ile Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’un sunumları yer alıyor. Öte yandan İYİ Parti’nin katılmadığı komisyona, AK Parti’den Cahit Özkan, CHP’den Umut Akdoğan ve DEM Parti’den Celal Fırat yeni üye olarak bildirildi. Böylece üye sayısı AK Parti’de 22, CHP’de 11, DEM Parti’de 5’e çıktı.
