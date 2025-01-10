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Terörle mücadelede çok net sözler: YPG’ye operasyonu gerekirse biz yaparız

Terörle mücadelede çok net sözler: YPG'ye operasyonu gerekirse biz yaparız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 12:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Türkiye tehditleri kaynağında yok ediyor." dedi. Suriye ile ilgili de konuşan Bakan Fidan, "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, ABD'nin YPG/PKK'ya olan desteği ile ilgili sorulan bir soruya "Türkiye'nin milli çıkarlar konusunda geri adım atmayacağını biliyorlar." ifadelerini kullandı. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapan Fidan, "YPG'ye gerekirse biz operasyon yaparız." dedi.
Terörle mücadelede çok net sözler: YPG’ye operasyonu gerekirse biz yaparız
Terörle mücadelede çok net sözler
Terörle mücadelede çok net sözler
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