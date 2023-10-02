02 Ekim 2023, Pazartesi
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Teröristin kimliği belirlendi! Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi
İçişleri Bakanlığı Ankara’da dün düzenlenen alçak terör saldırısında yer alan teröristin kimliğini açıkladı. Açıklamada, “Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.” denildi.