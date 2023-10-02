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Teröristin kimliği belirlendi! Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 13:56
İçişleri Bakanlığı Ankara’da dün düzenlenen alçak terör saldırısında yer alan teröristin kimliğini açıkladı. Açıklamada, “Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.” denildi.
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