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Terörist Bilal Hassan’ın sağ kolu yakalandı! Bilal Hassan nerede? İşte İstiklal bombacısının teröristin bağlantıları

A Haber
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Giriş: 19.11.2022 16:19
İstiklal Caddesi saldırısı soruşturmasında yeni gözaltılar var. Bombacıya yardım ve yataklık yapan 8 şüpheli daha yakalandı. Azez'de yakalanan Hüssam kod adlı terörist de İstanbul'a getirildi. Terörist Bilal Hassan'kın sağ kolu nasıl yakalandı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır soruşturmaya ilişkin son durumu aktardı.
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