18 Kasım 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif anından yeni görüntü: Telefonla...
İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve patlamada 6 kişinin vefatına ve 81 kişinin ise yaralanmasına neden olan kadın terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristin caddede yürüdüğü sırada özçekim yaparak ilerlemesi dikkat çekti.