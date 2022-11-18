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Terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif anından yeni görüntü: Telefonla...

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Giriş: 18.11.2022 21:20
İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve patlamada 6 kişinin vefatına ve 81 kişinin ise yaralanmasına neden olan kadın terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristin caddede yürüdüğü sırada özçekim yaparak ilerlemesi dikkat çekti.
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Terörist Albashir’in yeni görüntüsü
Terörist Albashir'in yeni görüntüsü
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Terörist Ahlam Albashir’in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler: Cep telefonuyla özçekim yaparak ilerledi
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