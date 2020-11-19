Terör yandaşı HDP! Necmettin öğretmeni şehit eden hain teröristin ailesine taziye ziyaretinde bulundular

Haziran 2017'de yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli Pülümür'de hain teröristlerce kaçırılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz'ı şehit eden teröristlerinden İsmail Sürgeç Mehmetçik tarafından öldürülmüştü. Necmettin öğretmenin intikamımın alınmasının ardından öldürülen terörist için terör yandaşları HDP milletvekili ve HDP Tunceli İl Teşkilatı teröristin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa Siverek'teki Çiftçibaşı köyü ilkokulunda çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıtan Necmettin Yılmaz yaz tatilini geçirmek için memleketi Gümüşhane Torul'a giderken 16 Haziran 2017'de Tunceli-Erzincan karayolu arasındaki Pülümür Çayı'nda teröristlerce yolu kesilerek kaçırıldı. Düğün hazırlığı yapan 24 yaşındaki Necmettin öğretmen PKK'lı hain terörist tarafından şehit edildi.

İNTİKAMI ALINMIŞTI

Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren o hain saldırının talimatını veren PKK'nın Yılmaz Botan kod adlı sözde Dersim sorumlusu İsmail Sürgeç, 10 Kasım'da düzenlenen muhteşem bir operasyonla öldürüldü.

TERÖR YANDAŞI HDP İŞ BAŞINDA!

Necmettin öğretmeni şehit eden PKK'lı hain terörist İsmail Sürgeç Mehmetçik tarafından yapılan operasyon sonucu öldürülmüştü. Hain teröristin öldürülmesinin ardından terör yandaşları HDP milletvekili ve HDP Tunceli İl Teşkilatı teröristin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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