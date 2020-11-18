Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın intikamı alındı







Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren o hain saldırının talimatını veren PKK'nın Yılmaz Botan kod adlı sözde Dersim sorumlusu İsmail Sürgeç, 10 Kasım'da düzenlenen muhteşem bir operasyonla öldürüldü. 15 kişilik bir terörist grubun başı olan Sürgeç'in kuryesi 3 ay boyunca İHA'lar tarafından takip edildi. Kuryenin Tunceli, Ovacık ve Pülümür İlçeleri üçgenindeki Ahpanos Vadisi'nde bir mağaraya girdiği belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'ın da bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda 4. Komando Tugayına bağlı seçkin birlikler ile Şahinler adı verilen JÖH timleri de görev aldı.