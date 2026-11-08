Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa Kalesi'ne ziyaret! İki liderden tarihi kalede hatıra fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Şuşa'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki lider, gerçekleştirdikleri ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından kentin tarihi simgelerinden Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde tarihi kalenin önünde birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.