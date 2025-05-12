Terör örgütü PKK silah bıraktığını açıkladı! O ülkeyi işaret etti: Sonun başlangıcı

Terör örgütü PKK silah bıraktığını açıkladı. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Bence inanılmaz kritik bir eşikteyiz. Birbirini etkileyecek korkunç tarihi olayların da arifesindeyiz." dedi.

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